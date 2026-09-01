Süper Lig ekibinde Volkan Demirel iddiası: Üçüncü haftadan temasa geçildi
Mirel Radoi ile yollarını ayıran Gaziantep FK'da yeni teknik direktör için çalışmalar sürüyor. Yönetim, Volkan Demirel, Orhan Ak ve Mehmet Topal ile temas kurdu.
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Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'a mağlup olan Gaziantep FK'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Kırmızı-siyahlılar henüz üçüncü haftadan teknik direktör Mirel Radoi ile yollarını ayırdı.
VOLKAN DEMİREL İLE TEMAS KURULDU
Göztepe maçı öncesi yeni teknik direktörünü açıklamayı planlayan Gaziantep FK'da Volkan Demirel iddiası gündeme geldi. Yönetiminin, 44 yaşındaki teknik adamla temasa geçtiği ifade edildi.
ORHAN AK VE MEHMET TOPAL İLE DE GÖRÜŞÜLECEK
Öte yandan yönetimin, Orhan Ak ve Mehmet Topal'ı da değerlendiriyor. Her iki isimle de görüşme yapılacak.
3 HAFTADA 4 PUAN TOPLADILAR
Süper Lig'in ilk 3 haftasında Gaziantep FK, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 4 puanı bulunan Gaziantep FK, 12. sırada yer alıyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi