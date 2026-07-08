Süper Lig ekibinde sürpriz istifa: Artık taraftar olacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da sürpriz bir istifa yaşandı. Yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Kadir Genç, görevinden ayrıldığını açıkladı.

"ARTIK TARAFTAR OLACAĞIM"

Genç yaptığı açıklamada işlerinin yoğunluğunu ve il dışındaki projelerini gerekçe göstererek istifa kararı aldığını belirtti. "Çok değer verdiğim, parçası olmaktan gurur duyduğum Kocaelispor'daki görevlerimden ayrılıyorum. Bir taraftar olarak büyük camiamıza hizmet etmeye devam edeceğim. Yaşasın Kocaelispor" diyen Genç, kulübe bağlılığını sürdüreceğinin mesajını verdi.

Kocaelispor'un Süper Lig'e yükseldiği ve yoğun transfer çalışmalarının sürdüğü bu kritik dönemde yaşanan istifa, kulüp içinde dikkat çekti.

RİVA'DA HAZIRLANIYORLAR

Kocaelispor yeni sezon hazırlıklarını Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor. Selçuk İnan yönetimindeki Körfez ekibinde hazırlıklar yüksek tempoda sürüyor.