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Halk TV Spor Süper Lig ekibinde imzalar atıldı: Başkan Ali Koç'a teşekkür etti

Süper Lig ekibinde imzalar atıldı: Başkan Ali Koç'a teşekkür etti

Koç Holding iştiraki Anatolia Hospital, Alanyaspor'a sağlık sponsoru oldu. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ali Koç'a teşekkür etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Süper Lig ekibinde imzalar atıldı: Başkan Ali Koç'a teşekkür etti

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Koç Holding iştiraki Anatolia Hospital ile sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı.

"ALİ KOÇ'A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, sporda sağlığın önemine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

Alanyasporlu futbolcularımız tüm sağlık hizmetlerini hiç beklemeden hallediyor. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'a da çok teşekkür ediyorum. Yine Alanyaspor ile sponsorluğu devam ettirdiler. Kulübümüzün tüm altyapı dahil sağlık sponsorluğunu üstlendiler, herkese çok teşekkür ediyorum.

Süper Lig ekibinde imzalar atıldı: Başkan Ali Koç'a teşekkür etti - Resim : 1

"BİZLERE MUTLULUK VERİYOR"

Anatolia Hospital Alanya Hastanesi Genel Müdürü Ali Uzuner de Alanya'nın en önemli değerlerinden olan Alanyaspor'a bu yıl da sponsor olmaktan kurum adına büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Anatolia Hospital Marka ve İletişim Direktörü Ömer Veysel Oto ise kurum olarak sanatın ve sporun yanında yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Akdeniz'in incisi olan Alanyaspor'un yanında olmak bizlere mutluluk veriyor. Bu anlamda sponsorluğumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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