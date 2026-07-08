Süper Lig ekibinde alarm: Ankara'da kritik bekleyiş başladı

Gençlerbirliği'nde mali kriz yeni bir boyut kazandı. Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru için kritik ödeme saati işlemeye başladı. Cuma gününe kadar 240 bin Euro ödenmezse Onyekuru sözleşmesini tek taraflı feshedebilecek. Başkent ekibi alarmda!

FIFA SÜRECİ KAPIDA BEKLİYOR

Ödemenin zamanında yapılmaması durumunda tablo daha da ağırlaşacakk. Onyekuru'nun tek taraflı fesih hakkını kullanması halinde yeni sezon alacaklarını FIFA nezdinde talep etme hakkı da doğacak. Başkan Arda Çakmak'ın geçtiğimiz günlerde kulübün 10 milyon Euro'luk finansman ihtiyacı olduğunu açıkladığı düşünüldüğünde bu ek hukuki yük, zaten kırılgan olan mali tabloyu daha da zorlayacak.

ONYEKURU KULÜBE GELDİ

3 Temmuz'da başlayan yeni sezon hazırlıklarına katılmayan Onyekuru'nun bugün kulübe geldiği öğrenildi. Nijeryalı futbolcunun teknik heyet ve yönetimle görüşme yapması bekleniyor. Taraflar arasındaki sürecin nasıl sonuçlanacağı merakla takip ediliyor.

HAYAL KIRIKLIĞI

Geçen sezon büyük umutlarla kadrosuna katılan Onyekuru, sahada hayal kırıklığı yarattı. 2025-2026 sezonunda 19 resmi maçta toplam 433 dakika forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu, gol ve asist hanesine sıfır kaydetti. Bu performansıyla sezon boyunca taraftarların en sert eleştirilerine maruz kalan isim oldu.

YÖNETİM İÇİN KRİTİK SAATLER

Başkan Çakmak ve yönetim kurulu için önümüzdeki günler belirleyici nitelik taşıyor. Onyekuru krizinin çözüme kavuşturulması hem mali hem de kadro planlaması açısından kritik önem taşırken kulübün FIFA ve UÇK borçlarını kapattığını açıklayan yönetimin yeni bir hukuki süreçle karşılaşmamak için yoğun mesai harcadığı belirtiliyor.