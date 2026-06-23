Süper Lig ekibi yollarını ayırdı: Resmi açıklama geldi

Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Sırp futbolcu Marko Jevtovic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

''TEŞEKKÜRLER MARKO''

Yeşil-beyazlıların, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Marko. Konyaspor'umuzun formasını 155 kez başarıyla terleten Marko Jevtovic'in sözleşmesi sona ermiştir. Yeşil-beyaz formamızla sahada gösterdiği mücadele için Marko'ya teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

MARKO JEVTOVIC KİMDİR?

Marko Jevtovic, 24 Temmuz 1993 tarihinde Sırbistan'da dünyaya geldi.

Ön libero pozisyonunda oynayan 32 yaşındaki futbolcunun boyu 1.94'tür.

Güncel piyasa değeri 400 bin euro olan Jevtovic, bu sezon 28 maçta forma giyerken 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.

Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de Konyaspor dışında Gaziantep FK'da da forma giymişti.

Jevtovic, Hajduk Kula, Novi Pazar, Partizan ve Al Ahli Doha'da da oynadı.