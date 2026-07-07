Süper Lig ekibi takımın başına Volkan Demirel'i getiriyor
Yeni sezon öncesi Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi ile yollarını ayırmayı planlıyor. Kırmızı-siyahlılar, Rumen çalıştırıcının yerine Volkan Demirel'i takımın başına getirmeyi planlıyor.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da ayrılık kapıda. Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Mirel Radoi ile yollarını ayırmayı değerlendiriyor.
AYRILIK KAPIDA
Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından Gaziantep FK'nın başına geçen Rumen çalıştırıcı 4 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Art arda alınan kötü sonuçlar yönetimde ayrılık fikrini gündeme getirdi.
VOLKAN DEMİREL İLK SIRADA
Yönetimin olası bir ayrılık halinde takımın başına yerli bir ismi getirmek istediği öğrenildi. Gazeteci Mustafa Özzorlar'ın haberine göre; yönetim bu doğrultuda listenin ilk sırasına Volkan Demirel'i yazdı
.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRÜŞECEKLER
Gaziantep FK yönetimi ile Volkan Demirel'in önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
TRANSFER ÇALIŞMALARI DAHA SONRA
Kırmızı-siyahlılar yeni teknik direktörün belli olmasının ardından transfer çalışmalarına hız verecek.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi