Süper Lig ekibi takımın başına Volkan Demirel'i getiriyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da ayrılık kapıda. Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Mirel Radoi ile yollarını ayırmayı değerlendiriyor.

AYRILIK KAPIDA

Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından Gaziantep FK'nın başına geçen Rumen çalıştırıcı 4 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Art arda alınan kötü sonuçlar yönetimde ayrılık fikrini gündeme getirdi.

VOLKAN DEMİREL İLK SIRADA

Yönetimin olası bir ayrılık halinde takımın başına yerli bir ismi getirmek istediği öğrenildi. Gazeteci Mustafa Özzorlar'ın haberine göre; yönetim bu doğrultuda listenin ilk sırasına Volkan Demirel'i yazdı

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ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRÜŞECEKLER

Gaziantep FK yönetimi ile Volkan Demirel'in önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

TRANSFER ÇALIŞMALARI DAHA SONRA

Kırmızı-siyahlılar yeni teknik direktörün belli olmasının ardından transfer çalışmalarına hız verecek.