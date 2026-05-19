Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 2 futbolcuna talip oldu
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Galatasaray'a dönecek olan Kazımcan Karataş ve Victor Nelsson'u transfer etmek istiyor.
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da yeni sezon için kadro planlaması sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı.
VICTOR NELSSON VE KAZIMCAN KARATAŞ'A TALİP ÇIKTI
Ajansspor'da yer alan habere göre; Samsunspor, Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanan Victor Nelsson ve Kazımcan Karataş'a talip oldu.
Haberde Karadeniz ekibinin henüz resmi teklif yapmadığı belirtilirken önümüzdeki günlerde harekete geçeceği ifade edildi.
SEZONU KİRALIK GEÇİRDİLER
Victor Nelsson sezonu İtalyan ekibi Hellas Verona'da kiralık olarak geçirirken Kazımcan Karataş da devre arasında Başakşehir'e kiralandı.
OKAN BURUK TAKIMDA İSTEMİYOR
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Victor Nelsson'u takımda görmek istemediği biliniyor. Kazımcan Karataş için ise Başakşehir'in de devreye girebileceği öne sürülüyor.
PERFORMANSLARI
Bu sezon 37 maça çıkan Victor Nelsson, gol ya da asist kaydedemedi. 24 maçta forma giyen Kazımcan Karataş ise 4 gol kaydetti.