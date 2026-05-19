Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 2 futbolcuna talip oldu

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da yeni sezon için kadro planlaması sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı.

VICTOR NELSSON VE KAZIMCAN KARATAŞ'A TALİP ÇIKTI

Ajansspor'da yer alan habere göre; Samsunspor, Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanan Victor Nelsson ve Kazımcan Karataş'a talip oldu.

Haberde Karadeniz ekibinin henüz resmi teklif yapmadığı belirtilirken önümüzdeki günlerde harekete geçeceği ifade edildi.

SEZONU KİRALIK GEÇİRDİLER

Victor Nelsson sezonu İtalyan ekibi Hellas Verona'da kiralık olarak geçirirken Kazımcan Karataş da devre arasında Başakşehir'e kiralandı.

OKAN BURUK TAKIMDA İSTEMİYOR

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Victor Nelsson'u takımda görmek istemediği biliniyor. Kazımcan Karataş için ise Başakşehir'in de devreye girebileceği öne sürülüyor.

PERFORMANSLARI

Bu sezon 37 maça çıkan Victor Nelsson, gol ya da asist kaydedemedi. 24 maçta forma giyen Kazımcan Karataş ise 4 gol kaydetti.