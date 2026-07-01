Süper Lig ekibi bir türlü anlaşamadı: TFF 2. Lig ekibini satın alma planı çöktü

Süper Lig ekiplerinden Göztepe geçtiğimiz günlerde TFF 2. Lig ekibi Altınordu ile masaya oturdu. Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ile Altınordu'nun sahibi Seyit Mehmet Özkan arasında bir görüşme gerçekleştirildi.

ALTINORDU'NUN HAKLARINI SATIN ALMAKTAN VAZGEÇTİLER

Taraflar arasında yapılan görüşmede Altınordu A Takımı'nın haklarının satın alınması tartışıldı. Ancak taraflar görüşmeden bir sonuç alamadı.

TFF 2. LİG'DEN ÇEKİLDİLER

Görüşmelerin tıkanması üzerine Altınordu'dan flaş bir karar geldi. İzmir ekibi yaptığı açıklamayla TFF 2. Lig'den çekildiklerini duyurdu.

Altınordu'dan konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Altınordu FK olarak bu sezon TFF 2. Lig’e katılmama kararı almış bulunuyoruz.

Altınordu Spor Kulübü’nden futbol şubesi haklarını devraldığımız 2012 yılından bugüne dek geçen 14 yıllık süreçte, Altınordu armasını ismine yakışır bir şekilde temsil etmeye çalıştık.

Türk futbolunda “yetiştiricilik” kulvarında önemli bir farkındalık yarattık. Ancak artık yorulduk.

Devralma konusunda böyle bir yükün altına giremeyeceklerini ifade eden Altınordu Spor Kulübü yönetimi ile birlikte, tam 1 yıl boyunca Altınordu armasını layıkıyla taşıyacak yatırımcı aradık. Maalesef bulamadık.

“Bu toprakların çocuklarına” sözümüz var. Elimiz ayağımız tuttuğu ve aklımız yettiği sürece onlarla beraber olacağız.

Türk futbolunun tabanında yapılacak çok iş var. Edirne’den Van’a kadar çocuk futbolunun sağlıklı gelişimi için uğraş vereceğiz.

Asıl amacımız olan “genç futbolcu yetiştiriciliği – 7/15 yaş çocuk futbolu” faaliyetimize yoğunlaşacağımızı futbol kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.