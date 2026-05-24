Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Amedspor'da kiralık olarak forma giyen Felix Afena-Gyan'a talip oldu.

Süper Lig ekibi Amedspor'un yıldızına talip oldu

TFF 1. Lig’de sezonu 2. sırada bitirerek Süper Lig’e yükselmeye hak kazanan Amedspor’un yıldızına talip çıktı.

SAMSUNSPOR, FELIX AFENA-GYAN'I GÜNDEMİNE ALDI

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Samsunspor’un Amedspor’da kiralık olarak forma giyen Felix Afena-Gyan için temaslara başladığı kaydedildi.

Bonservisi US Cremonese'de bulunan Ganalı golcü için Karadeniz ekibinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

36 MAÇTA 5 GOL VE 6 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Amedspor formasıyla 36 maça çıkan Felix Afena-Gyan, bin 402 dakika sahada kaldı. Felix Afena-Gyan, 5 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

PİYASA DEĞERİ

Roma, Juventus ve Cremonese gibi takımlarda forma giyen 23 yaşındaki genç futbolcunun piyasa değeri 1.4 milyon euro olarak gösteriliyor.

