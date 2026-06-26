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Süper Lig ekibi 2. Lig takımını satın alıyor

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, 2. Lig'de mücadele eden Altınordu'yu devralmak için harekete geçti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Süper Lig ekibi 2. Lig takımını satın alıyor

Süper Lig ekibi Göztepe dikkat çeken gelişme! Sepil yeniden kapıyı çaldı!
Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe'nin Onursal Başkanı Mehmet Sepil, yatırımcı arayan Altınordu için harekete geçti. Sepil'in Kırmızı - Lacivertli kulübün Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile temasa geçtiği öğrenildi. Görüşmenin olumlu bir sonuç vermediği bildirilirken tarafların masadan kalmadığı da vurgulandı.

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GEÇMİŞTE DE KAPI ÇALINDI

Bu girişim, iki taraf arasındaki ilk temas değil. Mehmet Sepil'in geçmiş yıllarda da altyapısıyla Türk futbolunda iz bırakan Altınordu'yu devralmak için adım attığı ancak o dönemde de anlaşmaya varılamadığı hatırlatıldı.

ÖZKAN'IN ŞARTLARI NET

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın tutumu ise bellidir. Kulübün adını değiştirmek isteyen yatırımcılara kapıyı kapatan Özkan, altyapı takımları ve tesisleri elinde tutup yalnızca A takımın yarışmacı haklarını devretmeyi planlıyor. Bu katı çerçeve, potansiyel alıcılarla uzlaşmayı zorlaştırmaya devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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