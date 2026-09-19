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Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu bombası: Plan ortaya çıktı

Hakan Çalhanoğlu defteri yeniden açılıyor. Süper Lig devi, ocak ayında milli futbolcuyu kadrosuna katmak için planını yaptı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu bombası: Plan ortaya çıktı

Fenerbahçe, ocak ayında orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.

Sarı-lacivertliler, Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nu yakından takip ederken, flaş bir gelişme yaşandı.

Sabah’ta yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, Inter ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için ara transfer döneminde girişimlere başlayacak.

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TÜRKİYE’YE GELMEYE SICAK BAKIYOR

Hakan Çalhanoğlu’nun da Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Milli futbolcunun adı geçtiğimiz transfer döneminde de Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı.

ÖNCELİĞİNİ FENERBAHÇE’YE VERDİ

Fenerbahçe’nin gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan deviyle sözleşme görüşmelerini sürdürüyor.

Sezon sonunda Inter ile sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu, yönetim ile sık sık bir araya gelip toplantılar yapıyor.

Ancak Hakan Çalhanoğlu’nun önceliğinin Fenerbahçe’ye verdiği ifade edildi.

SEZONA MUHTEŞEM BAŞLADI

Hakan Çalhanoğlu, Inter ile sezona muhteşem bir başlangıç yaptı.

Deneyimli futbolcu, Inter ile çıktığı 4 maçta 2 gol atmayı başardı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Galatasaray Hakan Çalhanoğlu
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