Stoilov iyi not verdi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, ülkesi Bulgaristan'da değerlendirmelerde bulundu. Geçen sezonu değerlendirip geleceğe dair mesajlar veren deneyimli teknik adam, "Kusursuz değildi ama iyi bir sezon geçirdik" dedi.

''TAKIMIMA İYİ BİR NOT VERİYORUM''

Takıma iyi not verdiğini aktaran Stoilov, "Sezona baktığımda takımıma iyi bir not veriyorum. Çünkü hepimizin taraftarlarımızın, yönetimimizin, oyuncularımızın ve teknik heyetimizin Avrupa'ya gitmek gibi ortak bir hayali vardı. Son haftaya kadar bu mücadelenin içindeydik ve yıl boyunca gösterdiğimiz performansla Avrupa'yı hak ettiğimizi düşünüyorum. Son dakikalarda yediğimiz gollerle kaybettiğimiz puanlar gibi bazı hatalarımız oldu, bunları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor" yorumunu yaptı.

''ER YA DA GEÇ ULAŞACAĞIZ''

Yeni sezonda da hedefler koyacaklarını ifade eden Stoilov şu şekilde konuştu: