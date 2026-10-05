Spalletti'den flaş Dusan Vlahovic açıklaması: Hata yapıyor!

İtalyan basınından Tuttosport’a konuşan Spalletti, Kenan Yıldız’ın oyun tarzının rakip savunmalar için büyük bir problem oluşturduğunu söyledi.

Spalletti, milli futbolcuyla ilgili değerlendirmesinde, “Maçlara incelik katıyor ve onları parlatıyor. Her karşılaşmada zekasını ortaya koyuyor. Sistemi altüst eden bir oyuncu. Ne yapacağını bazen kendisi bile bilmiyor.

Bir harekete başlıyor ancak sonrasında ne yapacağı önceden belli olmuyor. Onu tanısanız bile durdurmak kolay değil. Yaratıcılığı inanılmaz” ifadelerini kullandı.

“KVARATSKHELİA İLE KIYASLANABİLİR”

Kenan Yıldız’ın Mohamed Salah veya Khvicha Kvaratskhelia ile kıyaslanıp kıyaslanamayacağı sorulan Spalletti, genç oyuncunun özellikle Kvaratskhelia’ya benzeyen özellikleri olduğunu belirtti.

İtalyan teknik adam, “Bana göre Kvara ile kıyaslanabilir. Sadece biraz daha fazla oynaması gerekiyor. Ancak rakipleri için beklenmedik durumlar yaratması açısından ona çok benziyor” dedi.

SALAH İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Spalletti, kariyerinde birlikte çalıştığı ve gelişiminde etkili olduğu futbolcular arasında Mohamed Salah’ın özel bir yere sahip olduğunu da belirtti.

İtalyan teknik adam, “Udinese’de Pizarro, Napoli’de Lobotka ve Kvara, Roma’da Salah, Inter’de ise Cancelo. Kvara belirli bir futbol tarzından geldi ancak Salah, kendisini çalıştıran herkese Ballon d'Or veriyor. Bunu açıkça söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

VLAHOVİC SORUSUNA NET CEVAP

Spalletti, kariyerine Beşiktaş’ta devam eden eski öğrencisi Dusan Vlahovic hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Vlahovic’in potansiyelini neden tam anlamıyla ortaya koyamadığı sorusunu yanıtlayan Spalletti, oyuncunun öncelikle sakinliğini ve kişisel dengesini bulması gerektiğini söyledi.

Tecrübeli teknik direktör, “Hâlâ sakinliğini bulması gerekiyor. Kendi dengesini oluşturmalı ve bazı hataları kendi başına yapıyor. Ona çok fazla yüklenmemelisiniz. Bu bir denge meselesi; doğru duygusal dengeyi bulması gerekiyor” şeklinde konuştu.