Sözünü tutup Çorum FK'ya veda etti: Tribünde oturacak

Arca Çorum FK ile Süper Lig yolculuğunu tamamlayan Üzeyir Ergün, sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpten ayrıldığını duyurdu. Sezon boyunca mücadeleci kimliğiyle taraftarların gönlünü kazanan deneyimli defans oyuncusu, veda mesajında camiaya verilen şampiyonluk sözünü yerine getirmenin gururunu yaşadığını vurguladı. Üzeyir Ergün artık Çorum FK'yı tribünden izleyecek.

DUYGUSAL VEDA

Ergün, veda mesajında kulübün her kademesine ayrı ayrı teşekkür etti. Başkanlar Savaş Balçık, Baran Korkmazoğlu ve Salih Bayraktar ile asbaşkan Feyyaz Gökel'e şükranlarını sunan tecrübeli futbolcu, yöneticiler Hikmet Burhan Kaya ve Tuğrul Topuz'u da özellikle andı. Kendisini kulübe kazandıran Teknik Direktör Tahsin Tam başta olmak üzere tüm antrenörlerine, takım arkadaşlarına, kulüp çalışanlarına ve Çorum taraftarına içtenlikle teşekkür etti.

"VEDA ETMEK ÇOK ZOR"

Ergün duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Parçası olmaktan son derece mutlu olduğum bu güzel takıma veda etmek çok zor olsa da mevcut oluşumu dışarıdan heyecanla takip edecek bir taraftarı olarak, sezon başı verdiğimiz şampiyonluk sözünü tutmanın gururuyla sizlere veda ediyorum."