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Halk TV Spor Söz savunmanın: Montella neden yenildiğimizi açıkladı

Söz savunmanın: Montella neden yenildiğimizi açıkladı

A Milli Takım'ın Avustralya yenilgisi sonrası eleştirilen teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Söz savunmanın: Montella neden yenildiğimizi açıkladı

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi.

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Maçtan sonra eleştirilen teknik direktör Vincenzo Montella, her şeyi denediklerini ancak başaramadıklarını söyledi.

"GOLÜ ATSAK FARKLI OLURDU"

Vincenzo Montella, TRT canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:
"Maçın taktiksel olarak böyle geçeceğini tahmin ediyorduk. Geride yerleşerek, iyi kapatarak bekleyeceklerini ve kontratak yapacaklarını biliyorduk. Öyle yaptılar. 2 atak yaptılar, 2 gol attılar.
Takım ruhunu saha yansıtıp yürekle oynadık ama olmadı. Çok üzgünüz. Buna devam edersek istediğimiz sonuçları alırız."
Gol için her şeyi denedik ama bulamadık. Eğer golü atsaydık çok farklı olurdu.
Bu durumu düzeltebiliriz. Grup aşamasında vaktimiz ve maçlarımız var."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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