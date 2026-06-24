Halk TV Spor Şöyle bir ağız tadıyla bile ayağa fırlayamadık: Kolombiya kadar olamadık

Şöyle bir ağız tadıyla bile ayağa fırlayamadık: Kolombiya kadar olamadık A Milli Takımımızın hayal kırıklığı yarattığı Dünya Kupası'nda Kolombiya bile son 32 turuna çıktı.