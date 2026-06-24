Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Şöyle bir ağız tadıyla bile ayağa fırlayamadık: Kolombiya kadar olamadık

Şöyle bir ağız tadıyla bile ayağa fırlayamadık: Kolombiya kadar olamadık

A Milli Takımımızın hayal kırıklığı yarattığı Dünya Kupası'nda Kolombiya bile son 32 turuna çıktı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Şöyle bir ağız tadıyla bile ayağa fırlayamadık: Kolombiya kadar olamadık

A Milli Takımımızın ilk 2 maçta gol bile ataman puan alamadığı Dünya Kupası'nda büyük hayal kırıklığı yaşadık. Başka takımların sevinçlerine gıptayla bakmak zorunda kaldık.

TFF'de deprem! Hacıosmanoğlu'nun ipini çektiler: Yerine gelecek isim bile belli olduTFF'de deprem! Hacıosmanoğlu'nun ipini çektiler: Yerine gelecek isim bile belli oldu

Kolombiya da son 32 turuna kaldı, sevincini taraftarlarıyla paylaştı.
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya, ikinci maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek son 32 turuna kalmayı garantiledi.
Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Sanchez, maça ilk 11'de çıktı.
İlk maçını da kazanan Kolombiya, 6 puanla grupta ikinci maçların ardından ilk sırada yer aldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise grupta son maçlar öncesinde 1 puanda kaldı.

KOLOMBİYA-DEMOKRATİK KONGO: 1-0

Stat: Guadalajara
Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)
Kolombiya: Vargas, Munoz, Lucumi, Mojica, Sanchez, Diaz, Rodriguez (Dk. 58 Quintero), Arias (Dk. 77 Montoya), Puerta, Lerma, Suarez (Dk. 58 Cordoba)
Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Mpasi, Wan-Bissaka, Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (Dk. 72 Kayembe), Wissa Mukau (Dk. 46 Sadiki), Moutoussamy (Dk. 82 Mbuku), Bakambu (Dk. 57 Banza), Edo Kayembe (Dk. 72 Pickel), Wissa
Gol: Dk. 76 Munoz (Kolombiya)
Sarı kart: Dk. 56 Lucumi, Dk. 90 Lerma (Kolombiya), Dk. 90 Pickel (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Dünya Kupası Kolombiya Milli Takım
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro