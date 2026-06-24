Şöyle bir ağız tadıyla bile ayağa fırlayamadık: Kolombiya kadar olamadık
A Milli Takımımızın hayal kırıklığı yarattığı Dünya Kupası'nda Kolombiya bile son 32 turuna çıktı.
A Milli Takımımızın ilk 2 maçta gol bile ataman puan alamadığı Dünya Kupası'nda büyük hayal kırıklığı yaşadık. Başka takımların sevinçlerine gıptayla bakmak zorunda kaldık.
Kolombiya da son 32 turuna kaldı, sevincini taraftarlarıyla paylaştı.
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya, ikinci maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek son 32 turuna kalmayı garantiledi.
Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Sanchez, maça ilk 11'de çıktı.
İlk maçını da kazanan Kolombiya, 6 puanla grupta ikinci maçların ardından ilk sırada yer aldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise grupta son maçlar öncesinde 1 puanda kaldı.
KOLOMBİYA-DEMOKRATİK KONGO: 1-0
Stat: Guadalajara
Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)
Kolombiya: Vargas, Munoz, Lucumi, Mojica, Sanchez, Diaz, Rodriguez (Dk. 58 Quintero), Arias (Dk. 77 Montoya), Puerta, Lerma, Suarez (Dk. 58 Cordoba)
Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Mpasi, Wan-Bissaka, Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (Dk. 72 Kayembe), Wissa Mukau (Dk. 46 Sadiki), Moutoussamy (Dk. 82 Mbuku), Bakambu (Dk. 57 Banza), Edo Kayembe (Dk. 72 Pickel), Wissa
Gol: Dk. 76 Munoz (Kolombiya)
Sarı kart: Dk. 56 Lucumi, Dk. 90 Lerma (Kolombiya), Dk. 90 Pickel (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)