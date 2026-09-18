Son Dakika | Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı.

ADLİ TIP KURUMU'NDAKİ TESTİN ARDINDAN SERBEST KALDI

Burak Doğan'ın haberine göre; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Yağız Sabuncuoğlu burada yaptırdığı uyuşturucu testinin ardından serbest bırakıldı.

YAĞIZ SABUNCUOĞLU KİMDİR?

Yağız Sabuncuoğlu; spor muhabiri, yorumcu, sunucu ve dijital yayıncıdır. Kendi anlatımına göre 30 Eylül 1991’de Eskişehir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra üniversite için 2011’de İstanbul’a taşındı. Transfermarkt’a verdiği röportajda, medya sektörünü erken tanımak istediği için öğrencilik yıllarında çalışmaya başladığını söyledi.

Çeşitli biyografi kaynaklarında İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü’nden mezun olduğu ve İspanya’daki Rey Juan Carlos Üniversitesi’nde eğitim aldığı belirtiliyor. LinkedIn profilinde de Universidad Rey Juan Carlos eğitimi ile 2011-2015 dönemine ait lisans bilgileri yer alıyor.

Sabuncuoğlu’nun haberciliğinde sahadan bilgi edinme, bilgiyi hızla doğrulama ve gelişmeleri dijital mecralarda anlık paylaşma öne çıkıyor. Televizyon muhabirliğinin yanı sıra sosyal medya odaklı spor haberciliğinde de etkili isimlerden biri olarak görülüyor.

Kendi açıklamasına göre medya kariyerine 2013’te NTV Spor’da başladı. Ardından Goal Türkiye’de ve Habertürk’te çalıştı. Habertürk’te görev yaptığı dönemde S Sport’ta maç spikerliği de yaparak anlatım ve sunuculuk alanında deneyim kazandı.

2018’de Haber Global’de televizyon muhabirliğine başlayan Sabuncuoğlu, bu dönemde daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Daha sonra TRT Spor’dan teklif aldığını ve 2020’de kuruma geçerek Fenerbahçe muhabirliği yaptığını anlattı. Vole’ye geçişiyle birlikte moderatörlük ve dijital yayıncılık da kariyerinde daha fazla yer tutmaya başladı.

Böylece Sabuncuoğlu, muhabirliğin yanında spikerlik, moderatörlük, yorumculuk ve dijital içerik üreticiliği alanlarında da çalışmalarını sürdürdü.