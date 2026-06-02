Son Dakika | Ümit Karan için tahliye kararı!

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklu yargılanan eski futbolcu Ümit Karan, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.

İstanbul merkezli uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan, ilk duruşmada hâkim karşısına çıktı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcılık tutukluluğun devamını istedi. Mahkeme ise Karan’ın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Karan, 16 Ocak 2026’da İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Adli Tıp Kurumu incelemesinde Karan’ın kan ve idrar örneklerinde kokain tespit edildiği belirtilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Karan’ın zincirleme şekilde “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 12,5 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Cezaevinden duruşmaya getirilen Ümit Karan, aylık gelirinin 700 bin lira olduğunu söyledi. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Karan, dosyanın eski sevgilisi Ş.N.Ö'nün beyanlarına dayandığını savundu.

Karan savunmasında şunları söyledi:

“Burada olmamın tek sebebi eski sevgilim olan Ş.N.Ö'nün beyanlarıdır. Ayrıldıktan sonra sürekli yakın çevremi kullanarak ulaşmaya çalıştı. Kendisini her yerden engelledim en son benden intikam almak için öyle bir iftira attı. Kendisiyle tanıştırdığım başka arkadaşlarıma da iftira attı. Uyuşturucu madde testi pozitif çıkmış, benimle 7 ay önce görüştüğünü söylemiş. Eğer öyle olsa testi pozitif çıkmazdı.”

"PSİKOLOJİK OLARAK KÖTÜ GÜNLER GEÇİRDİM"

Cezaevinde kalp hastası olduğunu belirten Karan, “Psikolojik olarak kötü günler geçirdim. Bu sonraki hayatımda daha dikkatli olacağım.” diyerek beraatını istedi.

Dosyanın önemli tanıklarından Şule Naz Öztürk, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı. Öztürk, Ümit Karan’dan uyuşturucu satın almadığını söyledi Öztürk ifadesinde şunları kaydetti:

“Yanındaki el çantasında getiriyordu. İkram ettiğinde aldım. 2 kere ikram etti. 8-9 ay önceydi. En son Ümit'in tanıştırdığı arkadaşı ve arkadaşım ile birlikteyken içmiştik. Testimde çıkan madde oydu. Ümit Karan'ın benim orada olduğumu bilip bilmediğini bilmiyorum.”

Duruşma savcısı, Öztürk’e Karan ile arkadaşlık düzeyini sordu. Öztürk, “Normal bir arkadaşlık diyebilirim. Kız arkadaşı damgası vuruyor. Birini sevmek, değer vermek o kadar kolay olmuyor.” dedi.

Savcı, Öztürk’e en son Karan ile ne zaman uyuşturucu kullandığını da sordu. Öztürk bu soruya bilmediği yanıtını verdi. Daha önceki ifadesinde süre belirtmesi nedeniyle çelişki soruldu. Öztürk, iftira iddialarına ilişkin sorulara ise “Ben bu kadar kötü kalpli bir insan değilim.” karşılığını verdi.

Duruşma savcısı, Ümit Karan’ın tutukluluk hâlinin devamını talep etti. Mahkeme, Karan’ın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. Dosya, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderildi.