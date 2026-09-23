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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi hakem atamaları belli oldu.

Zorlu maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Alman hakemin yardımcılıklarını ise Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak.

OKAN BURUK'U ÇILDIRTMIŞTI

Mücadelenin VAR hakemi olarak Alman hakem Christian Dingert'in görev yapacağı bildirildi.

Christian Dingert'in ismi ise kısa süre önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

Galatasaray'ın Sporting Lizbon ile oynadığı karşılaşmanın ardından konuşan Okan Buruk, tartışmalı bir pozisyonda VAR müdahalesinin gelmemesine tepki göstermişti.

Deneyimli teknik adam açıklamasında, "Dingert, yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz" ifadelerini kullanarak Alman hakemi eleştirmişti.

MİLLİ MAÇTA VAR KOLTUĞUNDA OLACAK

Yaşanan tartışmaların ardından Christian Dingert'in bu kez Türkiye'nin Fransa ile oynayacağı mücadelede VAR hakemi olarak görevlendirilmesi dikkat çekti.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar A Ligi karşılaşması, 25 Eylül 2026 Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.