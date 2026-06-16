Son dakika | TRT skandal sonrası özür diledi: Dünya Kupası'ndan geri çekti

Dünya Kupası G Grubu 1. hafta maçında oynanan ve 2-2 biten İran-Yeni Zelanda maçı Türkiye’de gündem oldu.

TRT 1’de yayınlanan karşılaşmanın spikeri Murat Ekrem Çimen, maçın ilk 4-5 dakikasında İran’ın ataklarını Yeni Zelanda, Yeni Zelanda’nın geliştirdiği hücumları ise İran atağı olarak aktardı.

Binlerce izleyici ise yaşanan duruma şaşkınlığını dile getirdi.

TRT ÖZÜR DİLEYİP GÖREVDEN ALDI

TRT, yaşanan olay için özür diledi ve spiker Murat Ekrem Çimen’in Dünya Kupası ekibinden geri çekildiğini ve turnuvada yayınlara devam etmeyeceğini belirtti.

TRT’den yapılan açıklama şu şekilde:

''2026 FIFA Dünya Kupası’nda bu sabah TSİ 04.00’te oynanan İran - Yeni Zelanda karşılaşmasının anlatımında yapılan hata, TRT yayıncılık standartları açısından kabul edilemez niteliktedir.

Yaşanan bu hata nedeniyle izleyicilerimizden ve kamuoyundan özür diliyoruz.

TRT Spor’un yıllara dayanan yayıncılık birikimi, tecrübesi ve kalite anlayışıyla bağdaşmayan bu hatayla ilgili gerekli idari ve teftiş süreçleri derhal başlatılmıştır. Süreç sonunda gerekli işlemler eksiksiz şekilde uygulanacaktır.

İlgili spiker, inceleme süreci kapsamında ABD’deki Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekilmiş olup, turnuva yayınlarına devam etmeyecektir.

Spor yayıncılığı alanında 30 yıla aşkın deneyime sahip bir ismin böyle bir hata yapması TRT açısından kabul edilemez bir durumdur.

TRT, milyonlarca izleyiciye ulaşan ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yayıncılık standartlarına aykırı hiçbir uygulamayı mazur görmemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''