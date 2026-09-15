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Halk TV Spor Son Dakika | Trabzonspor'un yeni teknik direktörü yola çıktı: Galatasaray öncesi anlaşma tamam

Son Dakika | Trabzonspor'un yeni teknik direktörü yola çıktı: Galatasaray öncesi anlaşma tamam

Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Trabzon'a doğru yola çıkan Alman teknik adam ilk sınavını Galatasaray karşısında verecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Trabzonspor'un yeni teknik direktörü yola çıktı: Galatasaray öncesi anlaşma tamam

Süper Lig'de son olarak Konyaspor'a mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör arayışını hızlandırdı. Galatasaray derbisi öncesi yeni hocasını duyurmak isteyen Trabzonspor sürpriz bir isimle el sıkıştı.

THOMAS REIS GELİYOR

HT Spor'da yer alan habere göre; bordo-mavililer, Alman teknik direktör Thomas Reis ile prensipte anlaşmaya vardı. Thomas Reis’i taşıyan uçağın saat 19.45’te Trabzon’da olması bekleniyor.

Son Dakika | Trabzonspor'un yeni teknik direktörü yola çıktı: Galatasaray öncesi anlaşma tamam - Resim : 1

TAZMİNAT ÖDENECEK

Trabzonspor yönetimi, Thomas Reis için Bulgaristan Süper Ligi ekiplerinden Ludogorets'e tazminat ödeyecek.

11 MAÇTA 7 GALİBİYET ALDI

Ludogorets'in başında 11 maça çıkan Thomas Reis, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlılar, Bulgaristan'da 2. sırada yer alıyor.

İLK SINAVINI GALATASARAY KARŞISINDA VERECEK

Thomas Reis, Trabzonspor'da ilk sınavına Galatasaray karşısında çıkacak. 19 Eylül Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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