Son dakika | Trabzonspor'un Konferans Ligi fikstürü belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde oynayacak olan Trabzonspor'un fikstürü belli oldu.
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2026-2027 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor'un fikstürü açıklandı.
Bordo-mavililer, lig etabında Freiburg, Kızılyıldız (D), Kuopion (D), Hearts, CSKA Sofia (D) ve Jablonec ile eşleşti.
İŞTE TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi fikstürü şu şekilde:
- 1. Hafta: 15 Ekim 2026 19.45: Kuopion - Trabzonspor
- 2. Hafta: 22 Ekim 2026 19.45: Trabzonspor - Heart of Midlothian
- 3. Hafta: 5 Kasım 2026 20.45: Trabzonspor - Freiburg
- 4. Hafta: 26 Kasım 2026 23.00: CSKA Sofia - Trabzonspor
- 5. Hafta: 10 Aralık 2026 20.45: Trabzonspor - Jablonec
- 6. Hafta: 17 Aralık 2026 23.00: Kızılyıldız - Trabzonspor
UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının ardından finale kadar oynanacak turların tarihleri şöyle:
- Son 16 play-off turu: 18-25 Şubat 2027
- Son 16 turu: 11-18 Mart 2027
- Çeyrek finaller: 8-15 Nisan 2027
- Yarı finaller: 29 Nisan - 6 Mayıs 2027
Konferans Ligi'nde final maçı 2 Haziran 2027'de Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Mücadele, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi