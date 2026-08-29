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Halk TV Spor Son dakika | Trabzonspor'un Konferans Ligi fikstürü belli oldu

Son dakika | Trabzonspor'un Konferans Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde oynayacak olan Trabzonspor'un fikstürü belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son dakika | Trabzonspor'un Konferans Ligi fikstürü belli oldu

2026-2027 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor'un fikstürü açıklandı.

Bordo-mavililer, lig etabında Freiburg, Kızılyıldız (D), Kuopion (D), Hearts, CSKA Sofia (D) ve Jablonec ile eşleşti.

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İŞTE TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi fikstürü şu şekilde:

  • 1. Hafta: 15 Ekim 2026 19.45: Kuopion - Trabzonspor
  • 2. Hafta: 22 Ekim 2026 19.45: Trabzonspor - Heart of Midlothian
  • 3. Hafta: 5 Kasım 2026 20.45: Trabzonspor - Freiburg
  • 4. Hafta: 26 Kasım 2026 23.00: CSKA Sofia - Trabzonspor
  • 5. Hafta: 10 Aralık 2026 20.45: Trabzonspor - Jablonec
  • 6. Hafta: 17 Aralık 2026 23.00: Kızılyıldız - Trabzonspor

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının ardından finale kadar oynanacak turların tarihleri şöyle:

  • Son 16 play-off turu: 18-25 Şubat 2027
  • Son 16 turu: 11-18 Mart 2027
  • Çeyrek finaller: 8-15 Nisan 2027
  • Yarı finaller: 29 Nisan - 6 Mayıs 2027

Konferans Ligi'nde final maçı 2 Haziran 2027'de Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Mücadele, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trabzonspor UEFA Konferans Ligi
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