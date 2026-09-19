Son Dakika | Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 6.haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisinin VAR Hakemi belli oldu.

Trabzonspor-Galatasaray derbisinin VAR hakemi İspanyol Guillermo Cuadra Fernandez oldu.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında zirve hattını yakından ilgilendiren Trabzonspor - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, dev maçta ekran başında İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra Fernández'e görev verdi.

KARİYERİ İSPANYA DEVLERİYLE DOLU

La Liga'da Real Madrid, Barcelona ve Atlético de Madrid gibi devlerin maçlarını yöneten Fernández, sert ve tavizsiz yönetim tarzıyla biliniyor. 2020 yılında FIFA kokartı alan deneyimli hakem, Avrupa kupalarındaki yönetimlerinin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik müsabakalarda VAR tecrübesine sahip bir isim olarak öne çıkıyor.