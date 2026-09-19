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Halk TV Spor Son Dakika | Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Son Dakika | Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi İspanyol Guillermo Cuadra Fernandez oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
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Süper Lig'in 6.haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisinin VAR Hakemi belli oldu.

Trabzonspor-Galatasaray derbisinin VAR hakemi İspanyol Guillermo Cuadra Fernandez oldu.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında zirve hattını yakından ilgilendiren Trabzonspor - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, dev maçta ekran başında İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra Fernández'e görev verdi.

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La Liga'da Real Madrid, Barcelona ve Atlético de Madrid gibi devlerin maçlarını yöneten Fernández, sert ve tavizsiz yönetim tarzıyla biliniyor. 2020 yılında FIFA kokartı alan deneyimli hakem, Avrupa kupalarındaki yönetimlerinin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik müsabakalarda VAR tecrübesine sahip bir isim olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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