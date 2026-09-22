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Halk TV Spor Son Dakika | TFF'den Orkun Kökçü açıklaması: Kötü haberi verdiler

Son Dakika | TFF'den Orkun Kökçü açıklaması: Kötü haberi verdiler

TFF, Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle antrenmana çıkmadığını duyurduç

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | TFF'den Orkun Kökçü açıklaması: Kötü haberi verdiler

Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında millilerimiz sahasında Fransa ile karşı karşıya gelecek. 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de oynanacak mücadele öncesi Riva'da toplanan milliler çalışmalarına devam ediyor.

TAKIMA KATILDILAR

TFF'den yapılan açıklamaya göre; dün yapılan antrenmana seyahat programı nedeniyle katılamayan Demir Ege Tıknaz ile hafif sakatlıkları bulunan Deniz Gül, Muhammed Şengezer ve Yunus Akgün bugün takımla birlikte çalıştı.

ORKUN KÖKÇÜ ANTRENMANA ÇIKMADI

Öte yandan ayak parmağından sakatlık yaşayan Orkun Kökçü ise antrenmana katılmadı. TFF, Orkun Kökçü'nün durumu için "Ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü, bugün de antrenmana çıkamadı" dedi.

Son Dakika | TFF'den Orkun Kökçü açıklaması: Kötü haberi verdiler - Resim : 1

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

A Millî Takımımız, yarın saat 17.00'de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Fransa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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