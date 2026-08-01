Son Dakika | TFF'den Mert Hakan Yandaş kararı: Cezası resmen açıklandı
TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın itirazını inceledi. PFDK'ın vermiş olduğu 12 aylık hak mahrumiyeti cezası kaldırılarak 6 ay ceza verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 12 ay hak mahrumiyeti alan Mert Hakan Yandaş'ın itirazını sonuca bağladı.
6 AY HAK MAHRUMİYETİ
TFF'den yapılan açıklamaya göre; oyuncunun cezası 12 aylık cezası bozuldu. Tahkim Kurulu oy çokluğuyla verdiği kararda cezanın 6 ay olmasına hükmetti. TFF'den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın PFDK’nın 30.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4550 - K.2025-2026/5067 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezasıile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oybirliğiyle,
- Futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğuyla, karar verilmiştir.
NE OLMUŞTU?
Mert Hakan Yandaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bahis operasyonunda bir süre tutuklu kaldı. Mahkeme kararıyla serbest kalan Mert Hakan Yandaş'a PFDK tarafından 12 ay hak mahrumiyeti verildi. Yandaş kararı tahkime götürdü.