Son Dakika | TFF'den Fenerbahçe Beşiktaş derbisi için beklenen açıklama geldi: Kararını duyurdu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü nedeniyle sonraya bıraktığı Başakşehir - Galatasaray ve Fenerbahçe - Beşiktaş maçlarının tarihini açıkladı.

DEV DERBİ 5 EYLÜL'DE

Yapılan açıklamaya göre; Başakşehir - Galatasaray mücadelesi 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

“Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu 4. hafta müsabakaları sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında oynanacak olan 1. hafta maçlarında temsilcimiz Galatasaray'ın Çarşamba günü müsabakası olması nedeniyle İstanbul Başakşehir FK müsabakası 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, temsilcimiz Fenerbahçe'nin Perşembe günü müsabakası olması nedeniyle Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakası 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacaktır.”