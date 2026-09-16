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Halk TV Spor Son dakika | TFF resmen duyurdu: Listeler netleşti

Son dakika | TFF resmen duyurdu: Listeler netleşti

TFF'den son dakika açıklaması geldi. Süper Lig ekiplerinin kadroları da netleşti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son dakika | TFF resmen duyurdu: Listeler netleşti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu için Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de yer alan kulüplerin Birinci Transfer ve Tescil Dönemi sonrası resmi A Takım listelerini yayımladı.

Dört büyükler olarak bilinen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un kadroları da açıklandı.

TFF açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

2026-2027 sezonunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de yer alan kulüplerin Birinci Transfer ve Tescil Dönemi sonrası Resmî A Takım Oyuncu Listeleri, futbolseverleri bilgilendirmek amacıyla TFF'nin sitesinden yayınlanmıştır.

İŞTE KADROLAR:

BEŞİKTAŞ:

Son dakika | TFF resmen duyurdu: Listeler netleşti - Resim : 1

FENERBAHÇE:

Son dakika | TFF resmen duyurdu: Listeler netleşti - Resim : 2

GALATASARAY:

Son dakika | TFF resmen duyurdu: Listeler netleşti - Resim : 3

TRABZONSPOR:

Son dakika | TFF resmen duyurdu: Listeler netleşti - Resim : 4

KIŞ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 14 Mayıs 2026 tarihli toplantısında aldığı kararla 2026-2027 sezonu transfer ve tescil dönemlerinin takvimi kesinleşmişti. Bu karara göre kulüplerin merakla beklediği kış (devre arası) transfer penceresi 1 Ocak 2027'de açılacak.

TFF'nin resmi açıklamasında 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat 2027'de sona ereceği belirtildi. Bu tarihler arasında Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden tüm profesyonel kulüpler kadrolarına yeni oyuncu dahil edebilecek ve tescil işlemlerini tamamlayabilecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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