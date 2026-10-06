Son Dakika | TFF olağanüstü toplandı: Montella apar topar Riva'ya gitti

UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız ilk 4 maçta büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı. Henüz rakiplerinden puan almayı başaramayan ay-yıldızlılar grupta son sıraya demir attı.

MONTELLA İSTİFA ETMEYİ REDDEDİYOR

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Uluslar Ligi'nde de yaşanan hezimet sonrası eleştiri okları teknik direktör Vincenzo Montella'ya çevrildi. İtalyan adam başarılı olduğunu savunup istifa etmeyi reddetse de flaş bir gelişme yaşandı.

YÖNETİM OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF Yönetim Kurulu yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere Riva'daki merkezinde olağanüstü toplandı.

APAR TOPAR RİVA'YA GELDİ

Vincenzo Montella da yönetim kuruluyla görüşüp mağlubiyetlere dair raporunu sunmak adına Riva'ya geldi.