Son Dakika | Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...
Son dakika! Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Son dakika!
Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabından yayımlanan videoda Trabzonspor-Galatasaray, Amedspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Eyüpspor maçlarının VAR kayıtları yer aldı.
İŞTE VAR KONUŞMALARI
TRABZONSPOR - GALATASARAY
VAR: Batuhan, sahada inceleme öneriyorum, potansiyel ciddi faullu oyun için.
Hakem: Tamam, geliyorum.
VAR: Sana şunu göstereceğim. Bacağın gelişi. Açıkça dize doğru.
Hakem: Tamam. Teması gördüm. Numara 18. Teşekkürler. Kırmızı kart vereceğim.
FENERBAHÇE - EYÜPSPOR
VAR: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.
VAR: Hücumcu topla oynuyor.
Hakem: Evet.
VAR: Ve savunmacı topuğuna basıyor.
Hakem: Evet gördüm.
VAR: Tamam, disiplin kararı. Ne düşünüyorsun?
Hakem: Evet, tamam. Sorun yok. Penaltı vereceğim, kart yok.
VAR: Katılıyorum, tamam.
AMEDSPOR - BEŞİKTAŞ
VAR: Sahada inceleme öneriyorum. Elle oynama nedeniyle bir potansiyel penaltı için.
VAR: Burada kolun vücuda yapışık olduğunu görebilirsin.
Hakem: Tamam.
VAR: Sonra oyuncu vücudunu büyütüyor.
Hakem: Tamam, tamam.
VAR: Oyuncu kolunu dışarı çıkarıyor. Topa dokunmak için.
Hakem: Ekstra hareketi gördüm, penaltı vereceğim.
VAR: Evet, ekstra hareket var.