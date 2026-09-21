Son Dakika | Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

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Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabından yayımlanan videoda Trabzonspor-Galatasaray, Amedspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Eyüpspor maçlarının VAR kayıtları yer aldı.

İŞTE VAR KONUŞMALARI

TRABZONSPOR - GALATASARAY

VAR: Batuhan, sahada inceleme öneriyorum, potansiyel ciddi faullu oyun için.

Hakem: Tamam, geliyorum.

VAR: Sana şunu göstereceğim. Bacağın gelişi. Açıkça dize doğru.

Hakem: Tamam. Teması gördüm. Numara 18. Teşekkürler. Kırmızı kart vereceğim.

FENERBAHÇE - EYÜPSPOR

VAR: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

VAR: Hücumcu topla oynuyor.

Hakem: Evet.

VAR: Ve savunmacı topuğuna basıyor.

Hakem: Evet gördüm.

VAR: Tamam, disiplin kararı. Ne düşünüyorsun?

Hakem: Evet, tamam. Sorun yok. Penaltı vereceğim, kart yok.

VAR: Katılıyorum, tamam.

AMEDSPOR - BEŞİKTAŞ

VAR: Sahada inceleme öneriyorum. Elle oynama nedeniyle bir potansiyel penaltı için.

VAR: Burada kolun vücuda yapışık olduğunu görebilirsin.

Hakem: Tamam.

VAR: Sonra oyuncu vücudunu büyütüyor.

Hakem: Tamam, tamam.

VAR: Oyuncu kolunu dışarı çıkarıyor. Topa dokunmak için.

Hakem: Ekstra hareketi gördüm, penaltı vereceğim.

VAR: Evet, ekstra hareket var.