Son dakika | Süper Lig harcama limitleri açıklandı

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihli toplantısında 2026-2027 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini belirledi.

TFF RESMEN AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, belirlenen Süper Lig takım harcama limitleri şu şekilde:

1. GALATASARAY A.Ş.

9.006.596.835

9.006.596.835 2. FENERBAHÇE A.Ş.

6.330.032.702

6.330.032.702 3. TRABZONSPOR A.Ş.

2.530.783.285

2.530.783.285 4. BEŞİKTAŞ A.Ş.

4.123.397.974

4.123.397.974 5. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ

1.099.918.616

1.099.918.616 6. GÖZTEPE A.Ş.

678.239.611

678.239.611 7. SAMSUNSPOR A.Ş.

1.124.529.320

1.124.529.320 8. ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

1.817.301.750

1.817.301.750 9. TÜMOSAN KONYASPOR

1.101.846.407

1.101.846.407 10. KOCAELİSPOR

953.682.308

953.682.308 11. CORENDON ALANYASPOR

571.608.883

571.608.883 12. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

817.925.936

817.925.936 13. KASIMPAŞA A.Ş.

647.958.968

647.958.968 14. NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ

805.716.149

805.716.149 15. İKAS EYÜPSPOR

801.174.603

801.174.603 16. ERZURUMSPOR

893.261.956

893.261.956 17. AMEDSPOR

893.261.956

893.261.956 18. ÇORUM FK

893.261.956

TFF'nin açıklamasının devamında, ''Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın EK XIII D Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı EK XIII/D bendine göre T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan takım harcama limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınmak sureti ile hesaplanacağı belirtilmiştir.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı' nın EK XIII E Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.'' ifadeleri kullanıldı.