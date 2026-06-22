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Son dakika | Süper Lig harcama limitleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonu harcama limitlerini açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son dakika | Süper Lig harcama limitleri açıklandı
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TFF Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihli toplantısında 2026-2027 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini belirledi.

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TFF RESMEN AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, belirlenen Süper Lig takım harcama limitleri şu şekilde:

  • 1. GALATASARAY A.Ş.
    9.006.596.835
  • 2. FENERBAHÇE A.Ş.
    6.330.032.702
  • 3. TRABZONSPOR A.Ş.
    2.530.783.285
  • 4. BEŞİKTAŞ A.Ş.
    4.123.397.974
  • 5. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
    1.099.918.616
  • 6. GÖZTEPE A.Ş.
    678.239.611
  • 7. SAMSUNSPOR A.Ş.
    1.124.529.320
  • 8. ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
    1.817.301.750
  • 9. TÜMOSAN KONYASPOR
    1.101.846.407
  • 10. KOCAELİSPOR
    953.682.308
  • 11. CORENDON ALANYASPOR
    571.608.883
  • 12. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
    817.925.936
  • 13. KASIMPAŞA A.Ş.
    647.958.968
  • 14. NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ
    805.716.149
  • 15. İKAS EYÜPSPOR
    801.174.603
  • 16. ERZURUMSPOR
    893.261.956
  • 17. AMEDSPOR
    893.261.956
  • 18. ÇORUM FK
    893.261.956

Son dakika | Süper Lig harcama limitleri açıklandı - Resim : 2

TFF'nin açıklamasının devamında, ''Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın EK XIII D Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı EK XIII/D bendine göre T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan takım harcama limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınmak sureti ile hesaplanacağı belirtilmiştir.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı' nın EK XIII E Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.'' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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