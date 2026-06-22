Son dakika | Süper Lig harcama limitleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonu harcama limitlerini açıkladı.
TFF Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihli toplantısında 2026-2027 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini belirledi.
TFF RESMEN AÇIKLADI
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, belirlenen Süper Lig takım harcama limitleri şu şekilde:
- 1. GALATASARAY A.Ş.
9.006.596.835
- 2. FENERBAHÇE A.Ş.
6.330.032.702
- 3. TRABZONSPOR A.Ş.
2.530.783.285
- 4. BEŞİKTAŞ A.Ş.
4.123.397.974
- 5. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
1.099.918.616
- 6. GÖZTEPE A.Ş.
678.239.611
- 7. SAMSUNSPOR A.Ş.
1.124.529.320
- 8. ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
1.817.301.750
- 9. TÜMOSAN KONYASPOR
1.101.846.407
- 10. KOCAELİSPOR
953.682.308
- 11. CORENDON ALANYASPOR
571.608.883
- 12. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
817.925.936
- 13. KASIMPAŞA A.Ş.
647.958.968
- 14. NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ
805.716.149
- 15. İKAS EYÜPSPOR
801.174.603
- 16. ERZURUMSPOR
893.261.956
- 17. AMEDSPOR
893.261.956
- 18. ÇORUM FK
893.261.956
TFF'nin açıklamasının devamında, ''Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın EK XIII D Maddesinde belirtildiği üzere,
Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı EK XIII/D bendine göre T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan takım harcama limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınmak sureti ile hesaplanacağı belirtilmiştir.
Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı' nın EK XIII E Maddesinde belirtildiği üzere,
Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.'' ifadeleri kullanıldı.