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Halk TV Spor Son Dakika | Süper Lig ekibinde ayrılık resmen açıklandı: Bir şey yapamadık

Son Dakika | Süper Lig ekibinde ayrılık resmen açıklandı: Bir şey yapamadık

Gençlerbirliği'nde yönetim, teknik direktör Metin Diyadin'i istifadan vazgeçirmeyi başaramadı. Başkent ekibinde yollar ayrıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Süper Lig ekibinde ayrılık resmen açıklandı: Bir şey yapamadık

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak, istifa kararında ısrarcı olması üzerine teknik direktör Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını bildirdi.

Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyadin'in istifa talebini dün yönetim kurulu olarak kabul etmediklerini hatırlattı.

"BİR ŞEY YAPAMADIK"

Diyadin'in bugün kulübe gelerek istifa kararının kesin olduğunu söylediğini aktaran Çakmak, şu ifadeleri kullandı:

Yönetim olarak kendisinden memnun olduğumuzu ifade ettik. Bugün kendisi kulübe geldi. Ben dışarıdaydım. Başkan vekilimiz Arif (Ölmez) Bey ve diğer arkadaşlar ile görüşmüş. Dönmeyeceğini söylemiş. 'Kesin kararlıyım, ben ve ekibim bırakıyoruz' demiş. Yazılı olarak da istifa etmiş. Yazılı da istifasını verince bir şey yapamadık. Bu saatten sonra da tutamadık. Kendisi istifa etti. Bunun üzerine karşılıklı anlaştık, hakkını hukukunu kendisine teslim ederek sözleşmeyi sonlandırdık.

"ACELE ETMEYECEĞİZ"

Ligin 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Çakmak, "Hoca konusunda acele etmeyeceğiz. Hocalarla tek tek görüşeceğiz, planlarımızı anlatacağız, onların planlarını dinleyeceğiz. Bütçesel anlamda beklentilerini takip edeceğiz. Geçen sene hoca konusunda çok acele ettik. O hatayı yaptım, bu sene yapmayacağım, ince eleyip sık dokuyacağız." diye konuştu.

İLK HAFTA FENERBAHÇE'Yİ MAĞLUP ETMİŞTİ

Trendyol Süper Lig'in ilk iki haftasında Fenerbahçe ve Göztepe'yi mağlup eden Gençlerbirliği, üçüncü haftada Erzurumspor ile berabere kaldı.

Başkent ekibi, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Kasımpaşa ve Başakşehir karşılaşmalarından mağlup ayrıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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