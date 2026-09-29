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Halk TV Spor Son Dakika | Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü resmen açıkladı

Son Dakika | Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü resmen açıkladı

Eyüpspor, Özhan Pulat'tan boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiğini duyurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü resmen açıkladı

Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan Eyüpspor geçtiğimiz günlerde teknik direktör Özhan Pulat ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe deplasmanından 8-0 mağlup ayrılan Özhan Pulat maç sonu görevinden ayrıldı.

EYÜPSPOR'DA MUSTAFA DALCI DÖNEMİ

İstanbul ekibi, Özhan Pulat'tan ayrılan teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Dalcı'nın getirildiğini duyurdu.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Semt-i Mukaddes’e Hoş Geldin Mustafa Dalcı! Eyüpspor’umuz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Yeni Teknik Direktörümüz Mustafa Dalcı’ya kulübümüze hoş geldin diyor; kendisine ve teknik ekibine, eflatun-sarılı formamız altında başarılı bir dönem diliyoruz.

İLK RAKİBİ GÖZTEPE

Eyüpspor milli aranın ardından ilk maçına Göztepe karşısında çıkacak. 12 Ekim Pazartesi günü oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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