Son dakika | Salih Özcan Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın prensip anlaşması sağladığı milli futbolcu Salih Özcan, kulüp ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Salih Özcan'ı taşıyan uçak, 23.25'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

28 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

Beşiktaş'ın Salih Özcan ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Tecrübeli futbolcunun siyah-beyazlı kulüpten yıllık 2.5 milyon euro kazanacağı aktarıldı.

Milli futbolcunun resmi imzaların ardından Slovakya kampına katılması bekleniyor.

SALİH ÖZCAN'IN PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Borussia Dortmund forması ile 12 maçta forma giyen Salih Özcan, 744 dakika sahada kaldı ve gol sevinci yaşayamadı.

SALİH ÖZCAN'IN KARİYERİ

Salih Özcan, Almanya'nın Köln kentinde futbola başlayıp küçük yaşta altyapısına katıldığı kulüpte profesyonelliğe yükseldi. Orta sahadaki mücadeleci yapısıyla kısa sürede dikkat çeken milli futbolcu, 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Holstein Kiel'de önemli bir gelişim gösterdi.

Ardından yeniden döndüğü Köln'de sergilediği başarılı performansın ardından 2022 yılında Alman devi Borussia Dortmund'a transfer oldu. Almanya'nın alt yaş milli takımlarında görev yapan Özcan, A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanarak ay-yıldızlı formayı giymeye başladı.

Kariyeri boyunca çalışkanlığı ve savunma yönüyle öne çıkan başarılı orta saha, Avrupa futbolunun önemli isimleri arasında yer almayı sürdürüyor.