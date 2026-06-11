Son Dakika | Milli takımda 2 oyuncu kadro dışı kaldı

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Son dakika haberi!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek resmi kadronun dışında kalan ancak ABD'deki hazırlık sürecinde milli takımla birlikte seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın kamptan ayrılacağını açıkladı.

Her iki oyuncu da nihai kadroya dahil edilmedi.

Turnuva öncesi son hazırlık aşamasına gelinmesiyle birlikte TFF, bu isimlerin gruptan ayrılış sürecini resmi bir açıklamayla kamuoyuyla paylaştı.

MİLLİLER KANADA YOLCUSU

A Milli Takım, 14 Haziran'da Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçı öncesinde Arizona'daki son çalışmasını tamamladı. Yarın Vancouver'a geçiş yapılacak.

ARİZONA'DA SON PROVA

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda 14 Haziran'da Kanada'nın Vancouver kentinde Avustralya ile karşılaşacak A Milli Takım, müsabaka öncesindeki son Arizona antrenmanını Vincenzo Montella yönetiminde tamamladı.

Çalışmanın ilk bölümünde milli futbolcular fitness salonunda ısınma ve bireysel programlarla güne başladı. Sahaya geçilmesinin ardından sürat ve taktik çalışmaları yapıldı. Son bölümde ise çift kale maçla antrenman tamamlandı.

KENAN YILDIZ BİREYSEL SÜRDÜRDÜ

Takımın önemli isimlerinden Kenan Yıldız, bireysel idman programına devam etti. Yıldız oyuncunun Avustralya maçında forma giyip giymeyeceği merakla bekleniyor.

FEDERASYON YÖNETİMİ SAHADA

Akşam antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da yakından takip etti.

VANCOUVER'A YOLCULUK BAŞLIYOR

A Milli Takım, yarın yerel saatle 10.00'da Arizona'dan Vancouver'a hareket edecek. Kanada'ya varışın ardından milliler, Killarney Park'ta yerel saatle 18.30'da yapacakları antrenmanla Avustralya maçının son hazırlıklarını sürdürecek.