Son dakika | Milli maçta tribünler yıkıldı: Montella istifa

A Milli takımın Uluslar Ligi'nde Bursa'da İtalya'yı konuk ettiği maçta tribünlerden tepki sesleri yükseldi.

Ay - Yıldızlılar mücadelenin 27. dakikasında İtalya karşısında 3-0 geriye düştü.

Bursa'da tribünler 3-0 sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya tepki gösterdi. Tribünler "Montella istifa" ve "TFF istifa" şeklinde tempo tuttu.

FATİH TERİM DESTEK İSTEDİ

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya karşısında ilk yarıda 3-0 geriye düştüğü mücadelede tribünlerden yükselen tepkiler geceye damga vurdu. Ancak karşılaşmayı canlı yayında yorumlayan Fatih Terim, taraftarlara birlik ve destek çağrısında bulundu.

İTALYA İLK YARIDA FARKI AÇTI

Karşılaşmaya etkili başlayan İtalya, 9. dakikada Bastoni'nin golüyle öne geçti. Konuk ekip, 22. dakikada Frattesi ve 27. dakikada Kayode'nin kaydettiği gollerle skoru kısa sürede 3-0'a taşıdı.

Ay-yıldızlı ekip, ilk yarıda istediği oyunu sahaya yansıtamazken tribünlerde de tepkiler yükseldi.

TRİBÜNLERDEN MONTELLA VE TFF TEPKİSİ

İtalya'nın ikinci golünün ardından Bursa'daki taraftarlar, teknik direktör Vincenzo Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.

Tribünlerden uzun süre "Montella istifa" ve "TFF istifa" tezahüratları yükseldi.

ARDA GÜLER'DEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Karşılaşmanın 2-0'a gelmesinin ardından Arda Güler'in, teknik direktör Vincenzo Montella'nın yanına giderek İtalyan çalıştırıcıyla hararetli bir görüşme gerçekleştirmesi dikkat çekti.

Genç yıldızın saha içerisindeki gelişmeler ve takımın oyun yapısıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu görüldü.

Yaşanan gelişmelerin ardından yayında konuşan Fatih Terim, taraftarların takımı bu zor anda desteklemesi gerektiğini söyledi.

Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Kopmamalıyız! Şimdi taraftarımızın, hocamızın ve oyuncularımızın yanında olması lazım! Tam zamanı şimdi. Şimdi değilse ne zaman?"

"KAZANINCA BİRLİKTE OLMAK KOLAY"

Tecrübeli teknik adam, futbol kültüründe zor günlerde kenetlenmenin önemine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazanınca hep beraber olmak çok kolay. Esas şimdi birlikte olmalıyız. Daha dünya kadar zaman var. Bu kültürü oturtmamız lazım."



