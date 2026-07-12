Son Dakika | Mete Gazoz Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Milli okçumuz Mete Gazoz, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde İtalyalı Mauro Nespoli ile karşı karşıya geldi.

Rakibini yenmeyi başaran Mete Gazoz, altın madalyanın sahibi oldu.

METE GAZOZ'UN KARİYERİ

Türk okçuluğunun son yıllardaki en önemli isimlerinden biri olan Mete Gazoz, küçük yaşlarda başladığı spor kariyerini dünya çapında başarılara taşıdı. Okçulukla ailesinin yönlendirmesiyle tanışan milli sporcu, genç yaş kategorilerinde elde ettiği derecelerle dikkat çekti.

Uluslararası arenada istikrarlı bir yükseliş sergileyen Gazoz, Avrupa ve dünya şampiyonalarında kazandığı madalyalarla adını duyurdu. Kariyerinin zirvesine ise 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda ulaştı. Erkekler klasik yay bireysel kategorisinde altın madalya kazanan milli okçu, Türkiye’ye okçuluk branşındaki ilk olimpiyat şampiyonluğunu getirdi.

Disiplini ve başarılarıyla Türk sporunun simge isimlerinden biri haline gelen Mete Gazoz, yeni hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken genç sporculara da ilham vermeye devam ediyor.