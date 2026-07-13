Son dakika | Leandro Trossard Beşiktaş'ta: İstanbul'a geleceği tarih belli oldu

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Leandro Trossard transferinde mutlu sona ulaştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş ve Arsenal arasındaki anlaşma tamamlandı. Beşiktaş'ın Leandro Trossard transferini bitirdiği ifade edildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Leandro Trossard'ın yarın (Salı) İstanbul'da olacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ın Leandro Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

TROSSARD'IN KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Belçika'nın Genk takımında başlayan Trossard, burada gösterdiği performansın ardından Westerlo, Lommel United ve OH Leuven'de kiralık olarak forma giydi. Genk'e döndükten sonra çıkış yakalayan yıldız futbolcu, 2019 yılında Premier League ekibi Brighton'a transfer oldu. İngiltere'de sergilediği başarılı performans sayesinde dikkatleri üzerine çeken Belçikalı oyuncu, 2023 yılında Arsenal'in yolunu tuttu.

Arsenal forması altında hem Premier League hem de Avrupa kupalarında önemli maçlarda görev alan Trossard, attığı kritik goller ve yaptığı asistlerle takımının hücum hattında önemli bir rol üstlendi. Belçika Milli Takımı'nın da uzun yıllardır değişmez isimlerinden biri olan deneyimli oyuncu, uluslararası turnuvalarda ülkesini temsil ederek büyük organizasyonlarda da tecrübe kazandı.

Beşiktaş'ın Trossard transferini kısa süre içerisinde resmen açıklaması beklenirken, bu hamlenin Süper Lig'de yaz döneminin en ses getiren transferlerinden biri olması bekleniyor. Siyah-beyazlı taraftarlar ise dünya çapında tecrübeye sahip yıldız futbolcunun İstanbul'a gelmesini heyecanla bekliyor.