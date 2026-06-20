Son Dakika | Harikasınız Filenin Sultanları: Almanya karşısında muhteşem geri dönüş
Filenin Sultanları, Almanya karşısında 0-2 geriye düştüğü maçı altın sette kazanmayı başardı.
Voleybol Milletler Ligi ikinci etabında Filenin Sultanları ile Almanya karşı karşıya geldi. Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadele kıran kırana geçti.
GERİDEN GELİP ALTIN SETTE KAZANDIK
Millilerimiz ilk 2 seti kaybetse de geriden gelerek durumu 2-2'ye getirdi. Altın seti de kazanmayı başaran Filenin Sultanları seyircisi önünde oynadığı maçtan galibiyetle ayrıldı.
SON RAKİBİMİZ ÇİN
Ankara etabında 3'te 3 yapmayı başaran Filenin Sultanları buradaki son maçında Çin'le karşılaşacak. 21 Haziran Pazar günü oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.
DETAYLAR
Salon: Ankara
Hakemler: Bernard Valentar (Slovenya), Stefano Cesare (İtalya)
Türkiye: Melissa Vargas, Hande Baladın, Sinead Jack-Kısal, Cansu Özbay, Yaprak Erkek, Berka Buse Özden (Gizem Örge, Saliha Şahin, Elif Şahin, Deniz Uyanık, Defne Başyolcu, Eylül Akarçeşme Yatgın, İlkin Aydın)
Almanya: Straube, Alsmeier, Weitzel, Weske, Timmer, Cekulaev (Cesar, Nestler, Kohn, Kindermann, Strubbe, Pfeffer)
Setler: 18-25, 24-26, 25-19, 25-22, 15-13
Süre: 145 dakika