Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Son Dakika | Harikasınız Filenin Sultanları: Almanya karşısında muhteşem geri dönüş

Son Dakika | Harikasınız Filenin Sultanları: Almanya karşısında muhteşem geri dönüş

Filenin Sultanları, Almanya karşısında 0-2 geriye düştüğü maçı altın sette kazanmayı başardı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Harikasınız Filenin Sultanları: Almanya karşısında muhteşem geri dönüş
Son Güncelleme:

Voleybol Milletler Ligi ikinci etabında Filenin Sultanları ile Almanya karşı karşıya geldi. Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadele kıran kırana geçti.

GERİDEN GELİP ALTIN SETTE KAZANDIK

Millilerimiz ilk 2 seti kaybetse de geriden gelerek durumu 2-2'ye getirdi. Altın seti de kazanmayı başaran Filenin Sultanları seyircisi önünde oynadığı maçtan galibiyetle ayrıldı.

SON RAKİBİMİZ ÇİN

Ankara etabında 3'te 3 yapmayı başaran Filenin Sultanları buradaki son maçında Çin'le karşılaşacak. 21 Haziran Pazar günü oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.

DETAYLAR

Salon: Ankara

Hakemler: Bernard Valentar (Slovenya), Stefano Cesare (İtalya)

Türkiye: Melissa Vargas, Hande Baladın, Sinead Jack-Kısal, Cansu Özbay, Yaprak Erkek, Berka Buse Özden (Gizem Örge, Saliha Şahin, Elif Şahin, Deniz Uyanık, Defne Başyolcu, Eylül Akarçeşme Yatgın, İlkin Aydın)

Almanya: Straube, Alsmeier, Weitzel, Weske, Timmer, Cekulaev (Cesar, Nestler, Kohn, Kindermann, Strubbe, Pfeffer)

Setler: 18-25, 24-26, 25-19, 25-22, 15-13

Süre: 145 dakika

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Filenin Sultanları Voleybol
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro