Sarı-lacivertlilerde gözler 6-7 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimine çevrildi.

Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi, olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yönetim kurulu listesini Yüksek Divan Kurulu'na teslim etti.

İŞTE HAKAN SAFİ'NİN LİSTESİ

Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Asil Üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan.

Yedek Üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ.

''KÖTÜ SERİYİ SONLANDIRACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUM''

Geçtiğimiz gün bir taraftar derneğinin düzenlediği organizasyonda konuşan Hakan Safi, Fenerbahçe'nin 12 yıllık şampiyonluk özlemini ilk senelerinde bitireceklerini söyledi.

Safi açıklamasında, "Camiamızın şampiyonluk özleminin farkındayız. 12 yıldır devam eden bu kötü seriyi sonlandıracağımıza söz veriyorum. Fenerbahçe'yi ilk sezonumuzda şampiyon yapacağız. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Doğru futbol aklını güçlü finansal kaynaklarla birleştirerek tarihimizin en iyi kadrolarından birini kuracağız. Bu sözümüzden geri adım atmaya hiç niyetim yok. Geçtiğimiz yönetimlerde ben icracı değildim. Seçildikten sonra doğrudan işin içinde olacağım. Sportif direktörlük kavramına çok inanmıyorum. İşin ehli, ülkeyi tanıyan profesyonellerle çalışacağız." dedi.