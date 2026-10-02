Son Dakika | Hacıosmanoğlu'nun Gündoğdu'ya talimatı ortaya çıktı: FETÖ'cü bunları bitir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Hakemler Dosyası' soruşturmasında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun telefonundaki incelemeler devam ediyor.

HACIOSMANOĞLU HAKEMLERİ TEK TEK NOT ALDI

Ferhat Gündoğdu’nun telefonunda yapılan incelemelerde, hakem görevlendirmelerine ilişkin dikkat çekici yazışmalar tespit edildi. Gündoğdu’nun, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı yazışmalarda; Hacıosmanoğlu’nun başkanlık yaptığı dönemde kaybedilen maçlarda görev yapan hakemleri not aldığı ortaya çıktı.

"FETÖ'CÜ BUNLARI BİTİR"

Hacıosmanoğlu'nun bazı hakemler için MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya, “FETÖ’cü, bunları bitir” şeklinde mesaj gönderdiği görüldü. Gündoğdu’nun ise bu mesaja “Tamam” yanıtını verdiği tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 üst düzey yönetici, 'mobbing' ve 'resmi evrakta sahtecilik' suçlamasıyla gözaltına alındı. Gündoğdu'nun telefonunda yapılan ilk incelemelerin ardından hakem Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel de gözaltına alındı.