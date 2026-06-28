Son Dakika | Gazi Koşusu'nda kazanan belli oldu

Gazi Koşusu, 100. kez düzenlendi. Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen yarışı 67 bin 200 seyirci takip etti.

KAZANAN BAY NALÇAKAN

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan kazandı.

100. YILA ÖZEL DEV İKRAMİYEYİ KAZANDI

Gazi Koşusu'nun 100. yarışında ödül olarak özel ikramiyeler dağıtılacak.

Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 50 milyon lira olduğu duyuruldu. Koşuda ikinciye 20 milyon lira, üçüncüye 10 milyon lira, dördüncüye 5 milyon lira, beşinciye de 2 milyon 500 bin lira ikramiye ödenecek.

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin liralık ikramiye kazanmış olacak. Ayrıca at sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 141 milyon 870 bin liraya ulaşacak.