Son Dakika | Galatasaraylı Torreira'ya yumruk atan saldırgan tutuklandı

Bir AVM çıkışında Galatasaray futbolcusu Lucas Torreira'ya yumruk atan Yusuf Yıldırım hakkında karar verildi. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

12 Mayıs 2026 günü Beyoğlu’nda meydana gelen olayda, Torreira’nın arkadaşlarıyla

bulunduğu sırada yanına gelen bir şahısla fotoğraf çektirdiği, ardından şüpheli Yusuf Yıldırım’ın oyuncunun sol tarafına yumruk attı.

SOL KAŞINDAN YARALANDI

Dosyada yer alan doktor raporunda Torreira’nın; Sol frontal saçlı deri sınırında 1 cm çapında ekimoz, Sol kaş superiorunda lateral bölgede 1 cm çapında ekimoz aldığı tespit edildi.

SOSYAL MEDYADA ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETMİŞTİ

Savcılık sevk yazısında, şüphelinin sosyal medya üzerinden “yusufyildirm869” isimli hesabı kullandığının belirlendiği, bu hesap üzerinden Lucas Torreira hakkında “öldüreceğine dair” paylaşımlar yaptığı öne sürüldü.

Soruşturma dosyasına göre Yusuf Yıldırım’ın, Torreira’nın yaklaşık 1 yıl önce İ.P. ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını gördüğü, bu nedenle futbolcuya karşı nefret beslediği ve sosyal medyada ölüm tehdidi içeren paylaşımlar yaptığı değerlendirildi.