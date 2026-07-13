Son dakika | Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, son olarak Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu’yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosun kattı.

İSTANBUL’A AYAK BASTI

Galatasaray’ın yeni transferi Lesley Ugochukwu, saat 20.30 sıralarında İstanbul’a geldi.

Burnley'de geçen sezon 38 maçta forma giyen Ugochukwu, 3 kez gol sevinci yaşadı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

LESLEY UGOCHUKWU KİMDİR?

26 Mart 2004 tarihinde Fransa'nın Rennes kentinde dünyaya gelen Lesley Ugochukwu, futbola Stade Rennais altyapısında başladı. Güçlü fiziği, top kapma becerisi ve oyun görüşüyle altyapı kategorilerinde öne çıkan genç oyuncu, 2021 yılında henüz 17 yaşındayken Rennes A Takımı'nda forma giymeye başladı.

Ligue 1'de gösterdiği performansın ardından Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Ugochukwu, 2023 yazında Chelsea'ye transfer oldu. İngiliz ekibiyle uzun süreli sözleşme imzalayan Fransız futbolcu, Premier Lig'de forma giydikten sonra gelişimini sürdürebilmesi adına farklı takımlarda da görev yaptı.

2025 yazında Burnley'e transfer olan 22 yaşındaki ön libero, Premier Lig'de istikrarlı bir sezon geçirdi. Güçlü ikili mücadele performansı, hava toplarındaki etkinliği ve savunma güvenliğiyle dikkat çeken Ugochukwu, sezon boyunca takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

1.90 metre boyundaki futbolcu, ön liberonun yanı sıra merkez orta saha olarak da görev yapabiliyor. Fiziksel üstünlüğü, top kazanma becerisi ve pas kalitesiyle modern orta saha profiline sahip olan Ugochukwu, Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giydi.