Halk TV Spor Son dakika | Galatasaray'ın Sporting Lizbon maçı kadrosu açıklandı: Victor Osimhen kararı

Son dakika | Galatasaray'ın Sporting Lizbon maçı kadrosu açıklandı: Victor Osimhen kararı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında deplasmanda Sporting Lizbon ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.