Son dakika | Galatasaray'ın Sporting Lizbon maçı kadrosu açıklandı: Victor Osimhen kararı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında deplasmanda Sporting Lizbon ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a konuk olacak.
Sarı-kırmızılı ekip, Sporting Lizbon maçının kadrosunu açıkladı.
Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo kadroda yer almadı. Günay Güvenç de listeye alınmadı.
İŞTE GALATASARAY'IN KADROSU
Galatasaray'ın Sporting Lizbon maçı kadrosu şu şekilde:
Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov
MAÇ NE ZAMAN? HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek.
Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak olan karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.