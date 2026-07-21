Son Dakika | Galatasaray'da sorun çözüldü: 2 yıllık anlaşma resmen açıklandı

Yeni sezon öncesi hazırlıklara devam eden Galatasaray'dan iç transferde beklenen hamle geldi.

MARIO LEMINA'YLA SÖZLEŞME UZATILDI

Sarı-kırmızılılar Mario Lemina'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda "Mario Lemina 2 sezon daha sarı kırmızı formayla" ifadelerine yer verildi.

TEMSİLCİSİNİN ALACAKLARININ ÖDENMESİNİ BEKLİYORDU

Taraflar bir süre önce yeni sözleşme için sözlü olarak anlaşmaya varmış ancak yönetim yabancı kuralı nedeniyle Mauro Icardi'nin durumunun netleşmesini beklemişti. Arjantinli futbolcunun ayrılığı sonrası Galatasaray imzaların atılmasını istese de Mario Lemina temsilcisinin kalan alacaklarının ödenmesini talep etti.

3 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan Mario Lemina, 2 bin 679 dakika sahada kaldı. Gabonlu orta saha, 3 gol ve 2 asist kaydetti.