Son Dakika | Galatasaray'da Icardi'yle yollar ayrıldı: Veda mesajı yayınlandı

Galatasaray yönetimi ile Mauro Icardi arasında devam eden sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alınamadı.

GALATASARAY'DAN VEDA MESAJI

Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Arjantinli futbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray'dan yayınlanan veda mesajında şu ifadelere yer verildi:

Sevgili Mauro, Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7’den 70’e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun. Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın. Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray’ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin. Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar “Galatasaraylıyım.” demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor… Böyle bir aşk unutulmaz.

ÜST ÜSTE 4 SEZON ŞAMPİYON OLDU

4 sezondur Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

77 GOL VE 25 ASİST KAYDETTİ

Galatasaray formasıyla 134 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 77 gol ve 25 asist kaydetti. Icardi, 2023-2024 sezonunda Süper Lig gol kralı oldu.