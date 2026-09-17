Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin kullanım hakkına ilişkin protokol kapsamında ödenmesi gereken yıllık amatör spora katkı ücretinin ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray hakkında hukuki işlem başlattığı iddia edildi.

Galatasaray’ın itirazı üzerine takip durunca bakanlığın bu defa 18 milyon 966 bin 895 lira 40 kuruşluk alacak ile kötü niyet tazminatı davası açtığı haberleri sonrası resmi açıklama geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Galatasaray Kulübüne ilişkin hukuki işlemlerin, herhangi bir takdir veya özel uygulamaya dayanmadığını, sözleşme hükümleri ve mevzuat doğrultusunda yerine getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu süreç, Bakanlığımız ile Galatasaray Spor Kulübü arasında imzalanan sözleşme hükümleri kapsamında doğan amatör spora katkı bedelinin tahsiline ilişkin olup, sözleşmeden kaynaklanan hukuki yükümlülükler ve kamu alacağının takibi çerçevesinde yürütülen rutin bir hukuki süreçtir. Bakanlığımızca gerçekleştirilen işlemler herhangi bir takdir veya özel uygulamaya dayanmamakta, ilgili sözleşme hükümleri ve mevzuat doğrultusunda yerine getirilmektedir."