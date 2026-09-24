Son dakika | Galatasaray resmen yalanladı

Galatasaray, Wilfried Singo'nun sağlık durumuna ilişkin son günlerde ortaya atılan iddialara resmi açıklamayla yanıt verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun sakatlığının ilk günden itibaren kamuoyuyla paylaşıldığı şekilde takip edildiğini ve tedavi sürecinin planlandığı şekilde sürdüğünü duyurdu.

SAKATLIĞIN TÜRÜ AÇIKLANDI

Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, Singo'nun sakatlandığı ilk gün gerçekleştirilen kontroller sonucunda sağ üst arka adale grubunda "Tip Bamig 3C Strain" tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, bu sakatlığın ileri-orta düzeyde kas, fasya ve tendon yapısını içeren zorlanma, hasar ve kanama olarak değerlendirildiği ifade edildi.

AŞİL TENDONU İDDİALARINA NET YANIT

Galatasaray, oyuncunun aşil tendonunun koptuğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca Singo'nun transfer sürecinde kronik bir sakatlığı bulunduğuna dair ortaya atılan iddiaların da tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

KULÜPTEN TARAFTARLARA UYARI

Yapılan açıklamada, Wilfried Singo'nun tedavisinin belirlenen program dahilinde devam ettiği belirtilirken, kamuoyunda yer alan haberlerin kasıtlı şekilde yayıldığı savunuldu. Galatasaray, taraftarlarından bu tür iddialara karşı dikkatli olmalarını ve yalnızca kulübün resmi iletişim kanallarından yapılan açıklamaları takip etmelerini istedi.