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Son dakika | Galatasaray ayrılığı açıkladı

Galatasaray'da sıcak gelişme. Yıldız oyuncu ile yollar resmen ayrıldı. Galatasaray ayrılığı duyurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son dakika | Galatasaray ayrılığı açıkladı

Galatasaray'da Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile yolların ayrıldığı resmileşti. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi olarak bildirdi.

YENİ ADRESİ NORDSJAELLAND OLACAK

Galatasaray'dan ayrılan Nelsson'un yeni takımının, kariyerine başladığı Danimarka ekibi FC Nordsjaelland olacağı ortaya çıktı.

Son dakika | Galatasaray ayrılığı açıkladı - Resim : 1

SAĞLIK KONTROLÜ SONRASI RESMİYET KAZANACAK

Victor Nelsson'un yeni takımıyla anlaşmayı resmileştirmek amacıyla Danimarka'ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Bu sürecin tamamlanmasının ardından transferin tüm resmiyet kazanması planlanıyor.

GALATASARAY'DA BAŞARILI BİR DÖNEM GEÇİRDİ

2021 yılında sarı-kırmızılı formayı giyen Nelsson, Galatasaray'daki dönemi boyunca 100'ün üzerinde resmi karşılaşmada forma giydi. Danimarkalı stoper, bu süreçte kulüple birlikte 2 kez Süper Lig şampiyonluğu ve 1 kez de Türkiye Süper Kupası kazanarak başarılı bir kariyer dönemi geçirdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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