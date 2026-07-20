Son Dakika | Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, Gornik Zabrze'yi elerse Strum Graz - Hearts eşleşmesinin ile mücadele edecek.
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu öncesi kuralar çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşen kura çekimi sonucunda temsilcimiz Fenerbahçe'nin de rakibi belli oldu.
STURM GRAZ - HEARTS EŞLEŞMESİNİN GALİBİYLE OYNAYACAK
Sarı-lacivertliler, 2. ön eleme turundaki rakibi Gornik Zabrze'yi elemesi halinde bir üst tura yükselecek. Fenerbahçe burada Strum Graz - Hearts eşleşmesinin ile mücadele edecek.
GORNIK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasındaki ilk mücadele 21 Temmuz Salı günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Rövanş maçı ise 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da olacak.
YENİ TRANSFERLER LİSTEDE YOK
Karşılaşma öncesi UEFA'ya kadro bildiriminde bulunan Fenerbahçe, Mason Greenwood, Nathan Ake, Vedat Muriqi ve N'Golo Kante'yi listeye dahil etmedi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi